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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

¿Era para roja? Bernedo lanzó pelotazo a Leandro Hernández y generó gresca

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero de U. Católica se mostró molesto tras el empate de Colo Colo.

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Una polémica situación se produjo en el Claro Arena luego del primer gol de Colo Colo, marcado por Javier Correa a los 41 minutos para establecer el 1-1 parcial ante Universidad Católica.

Tras la anotación, el arquero "cruzado" Vicente Bernedo reaccionó con un pelotazo contra Leandro Hernández, acción que encendió los ánimos y generó una gresca entre futbolistas de ambos equipos, con empujones y fuertes cruces de palabras.

El arquero de la UC también tomó del cuello a Hernández.

El árbitro José Cabero exhibió tarjetas a ambos protagonistas por la acción y el VAR no llamó a revisión. Minutos más tarde, Correa volvió a aparecer y marcó el 2-1 para Colo Colo a los 45', silenciando al público "cruzado" en el cierre del primer tiempo.

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