¿Era para roja? Bernedo lanzó pelotazo a Leandro Hernández y generó gresca

Una polémica situación se produjo en el Claro Arena luego del primer gol de Colo Colo, marcado por Javier Correa a los 41 minutos para establecer el 1-1 parcial ante Universidad Católica.

Tras la anotación, el arquero "cruzado" Vicente Bernedo reaccionó con un pelotazo contra Leandro Hernández, acción que encendió los ánimos y generó una gresca entre futbolistas de ambos equipos, con empujones y fuertes cruces de palabras.

El arquero de la UC también tomó del cuello a Hernández.

El árbitro José Cabero exhibió tarjetas a ambos protagonistas por la acción y el VAR no llamó a revisión. Minutos más tarde, Correa volvió a aparecer y marcó el 2-1 para Colo Colo a los 45', silenciando al público "cruzado" en el cierre del primer tiempo.