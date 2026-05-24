¿Era para roja? Bernedo lanzó pelotazo a Leandro Hernández y generó gresca
El arquero de U. Católica se mostró molesto tras el empate de Colo Colo.
El arquero de U. Católica se mostró molesto tras el empate de Colo Colo.
Una polémica situación se produjo en el Claro Arena luego del primer gol de Colo Colo, marcado por Javier Correa a los 41 minutos para establecer el 1-1 parcial ante Universidad Católica.
Tras la anotación, el arquero "cruzado" Vicente Bernedo reaccionó con un pelotazo contra Leandro Hernández, acción que encendió los ánimos y generó una gresca entre futbolistas de ambos equipos, con empujones y fuertes cruces de palabras.
El arquero de la UC también tomó del cuello a Hernández.
El árbitro José Cabero exhibió tarjetas a ambos protagonistas por la acción y el VAR no llamó a revisión. Minutos más tarde, Correa volvió a aparecer y marcó el 2-1 para Colo Colo a los 45', silenciando al público "cruzado" en el cierre del primer tiempo.