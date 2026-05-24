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[VIDEO] El segundo consecutivo: Vidal marcó un autogol ante U. Católica
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El volante clavó el balón en su propio arco y dejó 1-0 el partido a favor de la UC.
El volante clavó el balón en su propio arco y dejó 1-0 el partido a favor de la UC.
El volante Arturo Vidal anotó un autogol por segundo partido consecutivo luego que marcó en su propia puerta el 1-0 de U. Católica sobre Colo Colo, en el partido de la fecha 13 de la Liga de Primera en el Claro Arena.
La semana pasada también anotó uno, en el triunfo 6-2 sobre Ñublense, donde además se matriculó con una conquista en el arco rival.
- Revisa el infortunio de Vidal: