Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago7.5°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

[VIDEO] El segundo consecutivo: Vidal marcó un autogol ante U. Católica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante clavó el balón en su propio arco y dejó 1-0 el partido a favor de la UC.

[VIDEO] El segundo consecutivo: Vidal marcó un autogol ante U. Católica
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante Arturo Vidal anotó un autogol por segundo partido consecutivo luego que marcó en su propia puerta el 1-0 de U. Católica sobre Colo Colo, en el partido de la fecha 13 de la Liga de Primera en el Claro Arena.

La semana pasada también anotó uno, en el triunfo 6-2 sobre Ñublense, donde además se matriculó con una conquista en el arco rival.

- Revisa el infortunio de Vidal: 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada