[VIDEO] El segundo consecutivo: Vidal marcó un autogol ante U. Católica

El volante Arturo Vidal anotó un autogol por segundo partido consecutivo luego que marcó en su propia puerta el 1-0 de U. Católica sobre Colo Colo, en el partido de la fecha 13 de la Liga de Primera en el Claro Arena.

La semana pasada también anotó uno, en el triunfo 6-2 sobre Ñublense, donde además se matriculó con una conquista en el arco rival.

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