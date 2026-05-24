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[VIDEOS] Javier Correa silenció el Claro Arena con dos golazos
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El argentino marcó el empate 1-1 y el 2-1 ante U. Católica.
El argentino marcó el empate 1-1 y el 2-1 ante U. Católica.
El delantero de Colo Colo Javier Correa silenció el Claro Arena con dos aciertos en el primer tiempo que permitieron la remontada sobre Universidad Católica.
El atacante anotó el 1-1 con un bello disparo y luego el 2-1 con un tiro ajustado ante la salida de Vicente Bernedo.
- Revisa las anotaciones
- El 1-1:
- El 1-2: