[VIDEOS] Javier Correa silenció el Claro Arena con dos golazos

El delantero de Colo Colo Javier Correa silenció el Claro Arena con dos aciertos en el primer tiempo que permitieron la remontada sobre Universidad Católica.

El atacante anotó el 1-1 con un bello disparo y luego el 2-1 con un tiro ajustado ante la salida de Vicente Bernedo.

- Revisa las anotaciones

- El 1-1:

- El 1-2: