Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago7.5°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEOS] Javier Correa silenció el Claro Arena con dos golazos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El argentino marcó el empate 1-1 y el 2-1 ante U. Católica.

[VIDEOS] Javier Correa silenció el Claro Arena con dos golazos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero de Colo Colo Javier Correa silenció el Claro Arena con dos aciertos en el primer tiempo que permitieron la remontada sobre Universidad Católica.

El atacante anotó el 1-1 con un bello disparo y luego el 2-1 con un tiro ajustado ante la salida de Vicente Bernedo.

- Revisa las anotaciones

- El 1-1:

- El 1-2:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada