Eugenio Mena: Estamos intentando superar los errores y la irregularidad

El lateral Eugenio Mena anticipó la visita de Universidad Católica a Deportes Limache este sábado 16 de mayo a las 20:00 horas por la Liga de Primera y apuntó a la preparación en búsqueda de mayor solidez para abrochar resultados.

"Esta semana ha sido intensa, ha estado bastante buena, hemos trabajado fuerte y repasado algunos de los errores que hemos cometido en los últimos partidos. Sobre eso queremos mejorar y afrontar este partido, que sabemos que es muy difícil", indicó en los canales oficiales del club.

"Los resultados lo reflejan. Estamos intentando superar esos errores y esa irregularidad que se ha visto para encontrar lo que el año pasado nos hizo fuertes y llegar a una copa internacional. Eso es con trabajo, tiempo y dedicación para ver y mejorar lo que no venimos haciendo bien", sumó.

Respecto a la motivación, el carrilero señaló: "Estamos en un club grande en el que todo partido y toda responsabilidad es importante, y esa es la base para afrontar cada partido y cada torneo. La meta de cada jugador debe ser estar bien, jugando y dar siempre lo mejor en este club que es tan grande".

En cuanto al calendario con tres frentes hasta el momento, y la espera de su debut en Copa Chile, Mena expuso que "es difícil tener esa suma de partidos, pero nos hemos preparado bien. Se han dosificado las cargas de los que han jugado más y los que no hemos tenido tanta participación hemos entrenado fuerte para estar preparados tanto física como mentalmente".

"Este partido nos pilla bien, con esa intención y ganas de poder superar los partidos difíciles, superar errores y así llegar de la mejor manera", complementó.