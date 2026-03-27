Fernando Zuqui: "Estamos en un club donde amerita ganar cada partido"

Universidad Católica vive días de definiciones y una de las noticias más positivas para el cuadro de la "franja" es el retorno de Fernando Zuqui, quien tras una extensa recuperación de nueve meses volvió a las canchas y este viernes compartió sus sensaciones en conferencia de prensa, abordando desde su estado físico hasta las ambiciones internacionales del club.

Zuqui no ocultó su alegría por dejar atrás la etapa más difícil de su carrera profesional. "Estoy contento, feliz, porque fue una larga espera en esto de poder volver a las canchas. Me tocó el otro día volver a eso que uno ama, que es estar dentro de un campo de juego. Después de nueve meses que se hicieron largos, estar nuevamente a uno lo puso muy feliz", confesó el volante.

Respecto a su proceso de recuperación, el jugador destacó la importancia de la fortaleza mental: "Primero uno tiene que estar preparado mentalmente porque es una lesión difícil de llevar, pero todo a su tiempo. Hoy me siento bien y preparado para estar a disposición del cuerpo técnico".

Al ser consultado sobre las dudas que han surgido en la hinchada respecto al rendimiento del equipo de cara al debut en Copa Libertadores, Zuqui fue tajante.

"De este lado, dudas no tenemos para nada. Sí tenemos que mejorar partido tras partido. Para llegar bien a la Libertadores, tenemos que pensar ahora en el partido del lunes, que es fundamental para nosotros. Tenemos que ser protagonistas, con la personalidad necesaria y ganar", afirmó.

En la misma línea, agregó que la exigencia en San Carlos de Apoquindo es máxima: "Estamos en un club muy grande donde amerita cada competencia que nos toque jugar, ganarla. Pero ganar imponiéndonos al rival, que es lo que estamos buscando".

Sobre la seguidilla de partidos que enfrenta la UC, el mediocampista aseguró que el plantel está preparado y que, personalmente, disfruta de la alta competencia.

"A mí me encanta jugar todas las competencias. Todo jugador, cuando es chico, sueña con jugar Copa Libertadores y muchos partidos seguidos, más con la camiseta que hoy tenemos puesta. Tenemos plantel para pelear todos los partidos", sostuvo.

Finalmente, Zuqui explicó qué es lo que le pide el técnico Daniel Garnero en el esquema cruzado: "Que sea opción de pase, que trate de agarrar la pelota lo más que pueda en lugares donde pueda asistir o estar cerca del área rival. Es el rol que he tenido durante mi carrera".

El volante cerró la instancia agradeciendo el apoyo de su familia y de la hinchada cruzada, quienes lo acompañaron durante los casi 300 días que estuvo fuera de las canchas.