García Basso: "Colo Colo sacó una gran diferencia, pero las matemáticas dan"

El defensor trasandino Agustín García Basso abordó el escenario de Universidad Católica tras la fecha 22 de la Liga de Primera y sostuvo la ilusión de remontar en la zona alta de la tabla, pese a duros desafíos que se avecinan ante rivales directos por clasificar a Copa Libertadores.

"Sabemos que Colo Colo sacó una diferencia pero las matemáticas dan, quieras o no. Uno nunca sabe que puede llegar a pasar. Si Dios está adelante, confío que puede suceder cualquier cosa", expuso en conferencia de prensa.

"Tanto mis compañeros como yo siempre decimos que tenemos que preocuparnos por nosotros. Si nosotros conseguimos los resultados que queremos partido tras partido, tomándonos con la seriedad que corresponde cada desafío, puede suceder cualquier cosa", sumó, junto con apuntar que "si nosotros vamos ganando, no tenemos que mirar ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado; para ningún lado".

Por otro lado, el central reconoció que "obviamente hoy se está hablando mucho del Chile 2, que es lo que te permite entrar a la Copa Libertadores directamente".

"Por esta diferencia que dije con Colo Colo quizás muchos ya lo dan por hecho, pero yo tengo la fe y la esperanza de que es posible; es posible y vamos a luchar por ello. Sabemos también que tenemos este desafío con Palestino que es difícil, que tanto ellos como Everton vienen empujando de atrás y lo vienen haciendo muy bien", dijo.

"El desafío está, el cupo está abierto y el campeonato también está un poco abierto. Quizás con menos margen, pero lo está", complementó.

Respecto a los últimos resultados, celebró la seguidilla de tres victorias consecutivas, "en algunos partidos no con tanto merecimiento, pero con resultado positivo para nosotros y conociendo a los compañeros".

"Fueron partidos duros, difíciles pero el equipo siempre salió adelante y eso es lo más importante, se obtuvo la victoria. Estamos para sumar, para ir conociéndonos, lo que uno necesitaba también, acompañado de las victorias se puede corregir mejores cosas de mejor manera y la necesitábamos", remarcó el refuerzo de la UC

Con tres partidos en Chile, García Basso señaló que "el fútbol acá me ha sorprendido para bien. Lo había visto en su momento, viendo partidos, sobre todo cuando competían internacionalmente y lo han hecho muy bien".

"Yo hoy en día estoy orgulloso de estar acá, de representar esta camiseta, de tener esta oportunidad en este país que la verdad que me ha abrazado muy bien, me ha demostrado mucho cariño", declaró.