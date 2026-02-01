Garnero criticó el arbitraje de Piero Maza tras empate con La Serena: Permitió que pasaran cosas

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, manifestó su "bronca" tras el empate 2-2 ante Deportes La Serena y criticó el arbitraje de Piero Maza, acusándolo de permitir que los locales hicieran tiempo e interrumpieran constantemente el partido en La Portada.

En su análisis, el argentino describió el encuentro como "raro, intenso, disputado", aunque lamentó los errores que permitieron los dos goles de Felipe Chamorro para La Serena.

"En el segundo gol sentí un bajón que nos hizo seguir cometiendo errores y el rival estuvo a punto de convertir el tercer gol. Pero el equipo reaccionó, se metió al partido rápidamente, con esa precisión que nos está costando, y al final del primer tiempo nos fuimos con un gol de diferencia", analizó Garnero.

Tras eso, comenzó la crítica del DT cruzado: "El segundo tiempo se jugó poco, pero no por culpa nuestra. Me voy con esa bronca que no pudimos entrar en ritmo de competencia, y el arbitraje es responsable de eso".

"Cuánta demora hubo en el segundo, con los cambios, la demoras exageradas. No estoy quejándome ni llorando, pero, ¿quien tiene que sancionar ese tipo de situaciones? Si ves un equipo que demora, hay que sancionar", lanzó Garnero.

Además, el trasandino recalcó que "intervenía mucho el árbitro, permitía que pasen cosas. Un jugador se lesionó y no lo sacaron, y si tienen que jugar con uno menos tiene que ser así".

"En el primer tiempo se dieron cuatro minutos y en el segundo siete. Y en 52 minutos (del complemento), se jugaron 21. ¿Está bien eso? Yo creo que ahí se tiene que mejorar, nosotros tenemos que mejorar, pero hay alguien que tiene que sancionar eso, ¿Cómo se sanciona? Si no es con tarjetas, se debe hacer con tiempo, si hubiese dado 12 minutos, no diríamos nada", sentenció.