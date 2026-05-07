Garnero: "Estar como estamos nos deja satisfechos y expectantes por lo que viene"

Después de dejar escapar la oportunidad para quedar como líder solitario del Grupo D en la Copa Libertadores, el técnico Daniel Garnero repasó el rendimiento de Universidad Católica en el empate sin goles ante Cruzeiro, valorando el cometido en el Claro Arena.

"Queríamos ganarlo. Cuando se presenta lo de la expulsión, creíamos que eso podía darnos una posibilidad mayor, pero lamentablemente no estuvimos muy precisos. No tuvimos muchas situaciones claras de gol", repasó el estratega.

Seguido a ello, precisó: "El rival, cuando pasan este tipo de cosas, se mete mucho atrás y es mucho más difícil. Tienes que tener mucha precisión para poder abrirlo y hoy no tuvimos una noche así".

Pese a esto, Garnero vio con optimismo la situación de la UC: "Estamos en una muy buena situación. Sin duda que después de la cuarta fecha, en este grupo que nos tocó, estar como estamos nos deja satisfechos y expectantes por lo que viene".

"Ojalá sigamos de esta manera, sobre todo en este torneo que es tan díficil, tan complejo, que parece sencillo. Ustedes (los periodistas) hablan de una manera... Jugamos con Cruzeiro y no nos ganó ninguno de los partidos. Estamos bien", cerró.