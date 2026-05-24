Garnero evitó hablar del arbitraje: Si comento lo que me dicen sería un papelón

El técnico argentino de Universidad Católica, Daniel Garnero analizó la dura derrota 2-1 ante Colo Colo en el Claro Arena por la fecha 13 de la Liga de Primera, donde se mostró molesto con el resultado del encuentro.

"Me da bronca porque tuvimos la oportunidad de poder manejarlo, controlarlo, tener el resultado a favor. En este tipo de partidos eso es un montón si lo sabes aprovechar. Y ahí por distintos motivos nos fuimos disolviendo y no fuimos lo contundentes, lo efectivos, lo sólidos que necesitábamos", comentó en conferencia de prensa.

También lamentó la poca claridad de cara al arco que tuvo su equipo: "Nosotros necesitamos más situaciones y en eso estamos, queriendo tener esa efectividad que por momentos nos cuesta. Si hubiésemos tenido un poquito de efectividad en el momento que íbamos ganando, porque tuvimos situaciones claras, podríamos haber manejado mejor el partido".

Garnero fue consultado sobre el juez José Cabero: "No me hagas hablar de los árbitros. La verdad que si comento lo que me dicen los árbitros dentro de la cancha, sería un papelón, así que prefiero no decir nada".

Por último anticipó lo que serpa el duelo definitorio ante Boca Juniors en Copa Libertadores: "Tenemos que ganarlo. Nosotros jugamos a ganar y tenemos que ganarlo. Obviamente tenemos la posibilidad que nos la ganamos nosotros de que de los tres resultados, dos nos favorecen. Así que vamos a ir a plantear el partido con los recaudos que tenemos que tener. Vamos a enfrentar a un gran equipo, pero nosotros tenemos con qué poder hacerle daño e iremos a ganarlo al juego", cerró.