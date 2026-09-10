Garnero no renuncia a la lucha por el título: Mientras den los números, nada es imposible

Daniel Garnero aseguró que Universidad Católica no renuncia a la pelea por el título, pese a reconocer la dificultad de alcanzar al líder Colo Colo, y remarcó que su equipo debe concentrarse primero en sostener la racha positiva y recuperar su mejor funcionamiento.

"Yo quiero ganar el próximo partido. Y después obviamente que estamos en una situación en la que dependes de lo que pase en otro lado. Pero nuestro objetivo es agarrar más seguridad, más confianza, que el plantel vuelva a su nivel óptimo y después que pase lo que tenga que pasar", señaló el entrenador.

Consultado directamente por la ilusión que mantienen sus jugadores, Garnero dejó abierta la puerta a una eventual lucha hasta el cierre. "Ya ahí, al no depender de ti, obviamente que mientras den los números, esto es fútbol y nada es imposible, puede pasar cualquier cosa. ¿Es un montón? Es un montón. ¿Es casi imposible? Es casi imposible. Pero, en algún momento habrá pasado", afirmó.

El próximo desafío de los "cruzados" será ante Palestino en La Cisterna, un encuentro que el técnico calificó como complejo debido al buen momento del conjunto árabe. "Lo que queremos es ganar el próximo partido. Sabemos que vamos a jugar en un lugar complicado, el rival juega bien y viene en un buen momento. Vamos a necesitar de una muy buena versión para traernos los tres puntos", explicó.

Universidad Católica llega al compromiso después de encadenar tres victorias y nueve puntos consecutivos, aunque Garnero admitió que el rendimiento colectivo estuvo por debajo de lo que pretende. El argentino descartó que se trate de una decisión por adoptar un juego más pragmático y sostuvo que al equipo le costó dominar los últimos encuentros y mantener la posesión.

Uno de los temas que ha complicado a Universidad Católica durante la temporada son las lesiones. Eugenio Mena fue operado por un problema de menisco y Garnero calificó la situación como una de las "desgracias deportivas" que han golpeado reiteradamente al plantel.

El entrenador explicó que la molestia del lateral apareció de manera inesperada una vez terminado un entrenamiento, cuando realizó un ejercicio con un compañero, apoyó el pie y sintió un fuerte dolor. Además, señaló que las diferentes lesiones sufridas durante el año terminaron reduciendo un plantel que inicialmente consideraba amplio y competitivo.

Sobre Gary Medel, Garnero indicó que comenzó a reincorporarse paulatinamente a los entrenamientos después de atravesar inconvenientes físicos y personales, pero dejó claro que no acelerarán su regreso. El cuerpo técnico pretende que el experimentado jugador alcance su mejor condición antes de volver a competir.

"Ojalá que sea lo antes posible, pero lo que vamos a hacer es que esté diez puntos. No queremos que Gary, por querer estar antes, se apure. Que se ponga diez puntos y ahí vamos a meterlo de nuevo en la cancha", sostuvo.

Así, Católica afrontará la recta final del campeonato con la intención de sostener su racha, mejorar el nivel mostrado en las últimas fechas y continuar sumando en la lucha por los objetivos de la temporada, incluida la clasificación como Chile 2 y una posibilidad por el título que Garnero, mientras las matemáticas lo permitan, todavía no descarta.