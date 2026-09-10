"Verano complejo": Meteorología prevé calores sobre 40 grados en Chile

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyectó temperaturas que podrían superar los 40 grados para el verano, que inicia el 21 de diciembre, lo que incrementa las amenazas de incendios forestales por las condiciones meteorológicas influidas por el Fenómeno del Niño.

El organismo prevé calor extremo, con episodios que podrían superar los 34 grados durante varios días y alcanzar índices superiores a los 40 grados, explicó Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).

Tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), Cebrián indicó que se trata de escenarios que se encuentran bajo monitoreo y no de fenómenos cuya ocurrencia esté asegurada.

"No estamos diciendo que esto va a pasar, estamos diciendo que nos estamos preparando frente a un diagnóstico que nos han entregado los distintos organismos técnicos", añadió.

Gobierno: "Estamos abordando eventuales situaciones"

Asimismo, desde el Gobierno advirtieron la posibilidad de precipitaciones estivales en el norte del país y la eventual presencia, en la zona sur, de floraciones algales (microalgas y algas verdes-azuladas) que se multiplican en el agua por el aumento de la temperatura.

"Tenemos a la vista un verano complejo, que no va a ser fácil, pero también tenemos la tranquilidad de que estamos abordando estas eventuales situaciones con un profundo sentido de responsabilidad, con la debida anticipación y con la planificación que corresponde", informó el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

Desde el Ejecutivo también advirtieron que, ante la posibilidad de que existan condiciones propicias para una propagación más rápida de incendios forestales, se han activado medidas preventivas en 90 comunas prioritarias, identificadas como críticas de acuerdo con antecedentes históricos sobre este tipo de emergencias.

Entre las zonas consideradas prioritarias se mencionaron Tomé y sectores del Biobío, en la zona centro-sur del país; y Quilpué, en la Región de Valparaíso, entre otras.

El Gobierno destacó que entre las medidas impulsadas para anticiparse a la temporada de incendios se encuentran labores de limpieza de malezas y habilitación de cortafuegos entre zonas urbano-rurales.

"Lo que queremos transmitir a la ciudadanía es que para nuestro Gobierno la prevención es lo importante", subrayó Alvarado.

Millones de hectáreas destruidas por incendios forestales

Cebrián detalló que el trabajo de preparación se inició en agosto y que hay más de 30 instituciones y organismos participando del operativo de planificación para la temporada.

En Chile, desde 2010 se han destruido más de dos millones de hectáreas a causa de los incendios que pasan de ser comunes a convertirse en megaincendios forestales que, en "el 96,5 por ciento" de los casos, "son generados por la acción humana", de acuerdo con Senapred.

En la temporada 2025-2026 se consumieron 78.079 hectáreas, según el balance consolidado de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El Fenómeno El Niño produjo en el país un temporal con fuertes lluvias, entre mediados de julio y agosto, con registros de caída de agua muy superiores a lo esperado y que osciló en intensidad abarcando a diez de las 16 regiones de Chile, con un balance de 15 fallecidos.