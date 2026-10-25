Garnero: Nos tocó este calendario, lo vamos a afrontar de la mejor manera

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, abordó la exigente programación que enfrentará su equipo tras la derrota por 3-1 ante Unión La Calera, que complicó sus aspiraciones en la lucha por el "Chile 2" para la Copa Libertadores.

"Tuvimos 20 y pico de días sin jugar, 25 días, un mes. Hace más de 40 días que jugamos con Palestino", explicó el técnico argentino, quien recordó que su equipo acumulaba cuatro victorias consecutivas antes de la prolongada interrupción de su calendario y con un retorno intenso que suma duelos con Audax y U. de Chile, además del pleito con los "cementeros".

En esa línea, Garnero manifestó: "Paramos 40 días y ahora jugamos en una semana tres. Y bueno, nos tocó este calendario, vamos a afrontar de la mejor manera", en referencia a los compromisos ante La Calera, Audax Italiano y Universidad de Chile.

Respecto de la derrota ante los "cementeros", el estratega reconoció los problemas futbolísticos de su equipo. "Nosotros estamos erráticos, estamos imprecisos y eso nos trae muchos problemas", señaló, y agregó: "No pudimos ni supimos manejar esa ventaja que en un rato tuvimos".

El entrenador también admitió las dificultades para recuperarse de los momentos adversos. "Hoy estamos en un momento totalmente distinto", indicó, y sostuvo que "cualquier golpecito, cualquier cuestión, nos cuesta mucho revertirla".

Ahora, Universidad Católica deberá preparar su partido pendiente ante Audax Italiano, programado para el miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas en Claro Arena, antes del Clásico Universitario del domingo 1 de noviembre.