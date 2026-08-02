Garnero tras derrota ante Deportes Concepción: "Venimos con problemas de efectividad"

El entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, realizó un analisis de la dura derrota 3-0 ante Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa" por la fecha 17 de la Liga de Primera y reconoció "fallos" en su equipo.

"En el primer tiempo creo que llegaron tres veces, nos hicieron dos goles. Nosotros llegamos seis o siete y nos costó esa efectividad. Venimos con esos problemas de no poder terminar bien y se nos nota", comentó en conferencia de prensa.

También se quejó del estado de la cancha y su forma de querer jugar: "El segundo arrancamos bien, tuvimos también insinuaciones, no tuvimos esa precisión para poder definir eh... hasta que nos hacen el gol y ahí sí. Después nos equivocamos, la cancha estaba cada vez peor. Quisimos asociar en lugares donde estaba muy difícil, ahí quedamos un poco expuestos".

Garnero reconoció un mal desempeño de sus dirigidos en los últimos partidos: "Me preocupa ese pequeño bajón que tenemos individual y colectivo. Obviamente que todo arranca desde lo individual y termina en lo colectivo, que no podemos ser efectivos para concretar, además de que nos llegan no tantas veces y nos convierten. Eso sí obviamente que me preocupa", puntualizó.

Además se refirió al temas de los refuerzos para la segunda rueda: "Ojalá podamos traer a alguien, pero siempre hay algún inconveniente: el presupuesto, el poco interés también de algún protagonista para venir. Queremos buscar alguien de jerarquía que lamentablemente no lo encontramos", reconoció.

Por último fijó sus aspiraciones en el torneo internacional: "Hoy estamos jugando Copa Libertadores porque clasificamos directamente el año pasado. Así que ese también es uno de nuestros objetivos", cerró.