El argentino Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, lamentó la derrota ante Colo Colo en el clásico y aseguró que su equipo no fue dominado, pero que sí recibió "un cachetazo fuerte" por el resultado 3-0 en el Monumental.

"Hoy no vinimos a buscar este resultado. Nos vamos con un cachetazo fuerte. Jugamos ante un rival que marcó diferencia en el torneo y no supimos sacarle ventaja, ellos manejaron bien el juego y ganaron justamente", declaró Garnero.

La rueda de prensa fue breve, y el trasandino atendió solo tres preguntas, que que desde la UC acusaron que no tenían agua en el camarín del Monumental.

En las otras preguntas, Garnero fue desafiante y remarcó que su equipo nunca fue dominado por Colo Colo y que incluso fue superior al rival antes del primero de los tres goles de Maxi Romero.

"Antes del gol estábamos mejor que ellos, tuvimos una situación que no fuera clara, pero sí posibilidad de gol y luego nos hacen un gol, pero en el juego estábamos superando al rival", explicó.

Adem´sa, remarcó que "el control del juego fue repartido, nunca fuimos dominados, el segundo gol también es un error nuestro y después ya fuimos con más ímpetu que claridad. Tuvimos situaciones que nos ponían en partido, pero no fuimos finos".

Por último, se refirió a la lucha por el "Chile 2" ante la U y remarcó que, aunque hubieran logrado el triunfo, siguen sin depender de ellos mismos para clasificar directo a la fase grupal de la Copa Libertadores.

"Antes tampoco dependía de nosotros, dependíamos del rival, no nos daban los números", sentenció.