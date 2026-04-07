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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Garnero y el arbitraje ante Boca: Vieron lo que pasó, saquen sus propias conclusiones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Después me cobran multa, no puedo decir nada más", señaló el DT de la UC.

De todas formas, Garnero realizó una sincera autocrítica al cometido de su equipo.

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Universidad Católica no pudo hacerse fuerte en el Claro Arena y terminó cediendo ante Boca Juniors en su estreno por la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras esto el técnico Daniel Garnero realizó una autocrítica por el cometido de sus pupilos.

"Esta competencia es muy difícil. Cometimos un error y les abrimos el partido. Fue un rechazo y justo le cayó a Paredes. Son cosas que pasan en estas competencias donde juegas contra rivales muy buenos", dijo en conferencia de prensa.

"No pudimos ejercer esa presión. Quisimos ir a buscar un poco más en el segundo tiempo. Insinuamos, pero no tuvimos claridad para generar situaciones claras. Tuvimos el descuento más por fuerza de voluntad", sumó.

"Si no haces las cosas bien, la pasas mal. Boca se encontró con ese gol inicial que le dio calma y no pudimos incomodarlos", analizó.

Las críticas al arbitraje: Con cautela ante la posibilidad del castigo

Por otro lado, al DT de la UC se le consultó sobre el comentado arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, dando respuestas que, pese a dejar en evidencia su descontento, fueron medidas para evitar problemas con la Conmebol.

En primer lugar trató de escudarse en una opinión de fútbol al ser consultado por las diferencias de criterio entre los jueces nacionales e internacionales: "Las intensidades se notan. Los futbolistas acostumbrados a otros ritmos marcan diferencias en los controles y en acertar los pases".

"Se equivocan en todos lados, pero no me hagas hablar porque después me cobran multa y no puedo decir nada más. Ustedes vieron lo que pasó, saquen sus propias conclusiones", cerró respecto al tema.

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