Garnero y la victoria sobre Copiapó: "El rival prácticamente no nos llegó"

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, habló luego del triunfo 2-1 de su equipo ante Deportes Copiapó en la penúltima fecha grupal de Copa Chile y resaltó la templanza de su equipo para ganar, aunque también puntualizó en las ocasiones de gol perdidas.

"Nos costó tener efectividad en el primer tiempo. La verdad que tuvimos varias situaciones claras, el rival prácticamente no nos llegó. La jugada del gol (de Copiapó) es fortuita, no es una jugada organizada o que quedamos mal parados", dijo a TNT Sports a pie de cancha.

"Después, jugar con un rival que tiene el resultado a favor y tiene esa intención de reducir espacio se hace difícil. Había que tener paciencia y encontrarse con esa precisión que nos faltó en el primer tiempo. Llegaron los goles y pudimos manejarlo bien después", añadió tras el partido.

El DT además valoró que los goles llegaron por obra de los volantes Jhojan Valencia y Martín Gómez: "Nosotros tenemos, gracias a Dios, goleadores dentro del plantel. Si se suman volantes, defensores, nos sirve un montón. Que haya jugado Martín y haya aprovechado de la manera que lo aprovechó nos pone muy contentos".