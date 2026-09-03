Gerencia de Ligas denunció a Garnero y U. Católica tendrá que presentarse ante el Tribunal

Universidad Católica deberá comparecer ante el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP luego de una denuncia presentada por la Gerencia de Ligas Profesionales vinculada a una entrevista de su técnico Daniel Garnero.

En las resoluciones correspondientes a la audiencia del 1 de septiembre, el organismo incluyó a la UC entre las instituciones citadas para el próximo martes 8 de septiembre, desde las 19:00 horas y de manera telemática.

El documento identifica el motivo de la comparecencia como "denuncia Gerencia de Ligas (entrevista DT)", aunque no especifica qué declaraciones de Garnero originaron la presentación ni entrega mayores antecedentes sobre una eventual infracción reglamentaria, mientras que en el sitio de la institución aún no es publicado el informe escrito por Juan Lara sobre el último encuentro, ante O'Higgins.

Según supimos en Cooperativa Deportes, el motivo es por la no presentación del DT a la nota postpartido en el duelo con Ñublense.

De esta manera, Universidad Católica tendrá que presentarse ante la Primera Sala del Tribunal para conocer los antecedentes de la denuncia y realizar sus respectivos descargos antes de que el organismo adopte una resolución.