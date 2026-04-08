Giani y la dura falta que recibió ante Boca: No quiero decir nada que no debo

Justo Giani, delantero de Universidad Católica, lamentó profundamente la derrota por 1-2 que sufrió el cuadro precordillerano en su debut por Copa Libertadores ante Boca Juniors en el Claro Arena.

En diálogo con la transmisión oficial del duelo, el atacante admitió que: "obviamente (el resultado) es duro porque teníamos mucha ilusión de ganar hoy de acá de local y hacernos fuertes".

De todas maneras, intentando dar vuelta la página, el trasandino señaló que "ahora hay que pensar ya en el torneo, el sábado tenemos una final más (contra Audax Italiano). Entonces se laburará y después se verá lo otro (partido ante Cruzeiro)".

Por último, Giani se refirió a la fuerte infracción que recibió en el primer tiempo por parte de Marcelo Weigandt: "(El árbitro) Me dice que él pisa la pelota y después me pega, pero tengo todo marcado los tapones, son interpretaciones de ellos. Pero bueno, no sé, yo después la veré, la verdad que no quiero decir nada que no debo".