Jhojan Valencia y el duelo con Cruzeiro: Estamos para conseguir cosas muy grandes

El volante Jhojan Valencia palpitó lo que será el partido de Universidad Católica y Cruzeiro en el Claro Arena por la cuarta fecha de la Copa Libertadores y expuso la ilusión dentro del equipo para seguir sumando en el torneo internacional.

"Sabemos que estamos haciendo historia con el club. Sabemos que no ha sido nada fácil tampoco lo que hemos logrado. Esto se viene haciendo por un gran trabajo en el grupo", dijo en conferencia de prensa.

En esa línea, Valencia señaló: "Sabemos lo que vamos a afrontar mañana, lo que se viene después. Estamos preparados para eso, tanto física como mentalmente. Siento que estos partidos no tienen mucha preparación; es lo que se siente y lo que vamos a jugar, y más ahora en nuestro campo con nuestra gente".

Respecto a la solidez que aporta el mediocampo a la UC, el colombiano remarco que "que es un trabajo de todo el equipo, que hemos venido subiendo niveles individuales y eso se ve en lo grupal. El trabajo con el profe día a día y el trabajo con todo el equipo ha sido increíble porque nos hemos mentalizado en que estamos para conseguir cosas muy grandes".

"Somos conscientes de que tener una seguidilla de partidos importantes ganando y venir al torneo local u otros torneos y perder o empatar deja ese sinsabor. Sabemos que cometimos errores contra La Calera también, pero eso es lo que hablamos acá en la interna del grupo: tenemos que mantener esa mejoría siempre, ir subiendo, porque así se hacen los equipos grandes", añadió.

Sobre enfrentar a Cruzeiro sabiendo el resultado entre Barcelona y Boca Juniors, Valencia expuso que "es un plus para nosotros, pero estamos enfocados en nosotros. Estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, salir a ganar este partido sabiendo que ellos (Cruzeiro) también vienen con una necesidad muy grande".

"Va a ser un partido de búsqueda de resultados. Ellos quieren ganar, nosotros también. Nosotros estamos en nuestra casa y bueno, hay que hacerlo respetar", continuó.

Finalmente, Valencia valoró el regreso de Fernando Zuqui y destacó que en la UC "es una competencia muy sana para lo que el profe (Garnero) quiere. Tengo que resaltar el trabajo de todos los compañeros, nos hemos venido esforzando mucho y es un problema muy lindo para el profe saber a quién pone, porque todos estamos en un gran nivel".