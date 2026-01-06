Jimmy Martínez: Es un gran desafío estar en Universidad Católica

El flamante mediocampista de Universidad Católica Jimmy Martínez tuvo su presentación oficial con el cuadro cruzado y en sus primeras palabras expresó que se trata de un desafío rendir en el conjunto de "la Franja".

"Estoy muy motivado de estar acá, es un gran desafío estar en esta institución, así es que prepararme para los desafíos que se vienen, que son muchos. Sé que habrá mucha competencia en el mediocampo, así es que contento", dijo en conferencia de prensa.

"Creo que he tenido a lo largo de mi carrera varios clubes donde he ido creciendo, donde he ido madurando, y ahora llego en un buen momento personal y en un buen momento para el club", añadió.

"Vengo a aportar mi grano de arena. Sé a la institución que llegó, sé la calidad de jugadores que hay, y es un honor compartir plantel con ellos, así es que dar lo mejor de mí", complementó.