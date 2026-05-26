Juan Francisco Rossel fue operado tras choque con Arturo Vidal

Universidad Católica sufrió un duro contratiempo de cara a su próximo desafío internacional dado que el delantero Juan Francisco Rossel debió someterse a una cirugía tras el choque que protagonizó con Arturo Vidal en el clásico ante Colo Colo y no estará disponible para la visita de los "cruzados" a Boca Juniors por la Copa Libertadores.

El atacante de "La Franja" tuvo que ser reemplazado en el entretiempo del compromiso disputado el pasado domingo, dejando su lugar en la cancha a Fernando Zampedri.

Aunque inicialmente las imágenes de televisión mostraron al futbolista en la banca de suplentes aplicándose hielo en la zona del pómulo, posteriormente se conoció la gravedad de la situación. De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el jugador debió pasar por el quirófano debido a una fisura en la órbita ocular.

La jugada que originó la lesión fue protagonizada junto a Arturo Vidal, quien impactó a Rossel por la espalda y le pasó a llevar el ojo con un dedo.

Universidad Católica se medirá ante Boca Juniors este jueves 28 de mayo a partir de las 20:30 horas, en un encuentro decisivo para el futuro de la escuadra estudiantil en el certamen continental.