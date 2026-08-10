Juan Francisco Rossel fue operado tras sufrir una lesión en la rodilla

Universidad Católica dio a conocer este lunes el parte médico del delantero Juan Francisco Rossel, quien debió pasar por el quirófano tras sufrir una lesión en su rodilla derecha.

A través de un comunicado oficial, el elenco precordillerano informó que el atacante fue sometido a una "meniscectomía parcial artroscópica", procedimiento que estuvo a cargo del traumatólogo del plantel, el doctor Julio Espinosa, en la Clínica UC Christus.

Desde la franja señalaron que la cirugía resultó exitosa y que el canterano cruzado "iniciará pronto una fase de recuperación".

Respecto al tiempo que estará alejado de las canchas, en la UC no entregaron plazos específicos e indicaron que el tiempo de rehabilitación será "comunicado oportunamente a través de los canales oficiales de Cruzados".

La baja de Rossel en ofensiva se suma a las de Clemente Montes y Diego Valencia justo de cara al duelo de este martes ante Estudiantes de La Plata en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.