Juan Tagle aclaró sus dichos sobre la ANFP: No era el lanzamiento de una candidatura

Juan Tagle, presidente de Cruzados, salió al paso de los rumores que lo sitúan como uno de los posibles candidatos a suceder a Pablo Milad en el mando de la ANFP una vez que concluya su periodo este año en Universidad Católica.

"Como opción existe, pero también hay muchas otras posibilidades y otros directivos que podrían tener la misma oportunidad. No fue nada más que eso, no era ni el lanzamiento de una candidatura ni una manifestación de un deseo" aclaró respecto a sus dichos en El Mercurio.

Seguido a ello apuntó que esas palabras: "Luego se convierten y suele ocurrir que lo que queda son los titulares, pero lo señalé efectivamente como una opción que podría darse más adelante".

"Por ahora todo el foco está aquí en Universidad Católica y en mi trabajo profesional de abogado", apuntó el directivo esta jornada en medio de la presentación de Justo Giani en la tienda precordillerana.