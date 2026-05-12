Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago16.2°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

"Juego brusco grave": Arbitro explicó expulsión de Palavecino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mediocampista dejó a su equipo con 10 cuando la UC ganaba por la mínima a Ñublense.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El árbitro José Cabero, encargado de impartir justicia en el duelo entre Universidad Católica y Ñublense (1-1) por la Copa de la Liga, explicó en su informe la expulsión del mediocampista cruzado Matías Palavecino.

El argentino vio la roja a los 45 minutos cuando su equipo ganaba por 1-0 y jugaba con 10 por una anterior expulsión a Diego Céspedes luego de una fuerte entrada sobre un futbolista chillanejo.

"Ser culpable de juego brusco grave: Impacta con la planta del pie el gemelo de su rival poniendo en peligro su integridad física", explicó Cabero en el documento oficial publicado por la ANFP.

De la roja a Céspedes explicó que fue por doble amarilla tras ser culpable de conducta antideportiva.

Recordar que el empate dejó a los rojos con la primera opción de clasificar en el Grupo B de la Copa de la Liga en desmedro de la UC, que necesita de un milagro para meterse en semifinales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada