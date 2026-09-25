Justo Giani: Hubo muchos rumores desde Argentina, pero en la UC estoy muy feliz

Justo Giani compareció ante los medios de prensa tras renovar su contrato con Universidad Católica y se mostró orgulloso de continuar en la institución por tres temporadas más después de generar un gran impacto en su primer año.

"Hubo muchos rumores desde Argentina... Pero acá estoy muy feliz, desde que llegué me encontré en un lugar que te brindan todo. El club es un gigante y estaba cómodo desde que llegué, eso no es fácil en el fútbol", comenzó mencionando el atacante argentino.

Seguido a ello, el delantero que 16 goles y 12 asistencias en 43 partidos añadió: "Más allá del presente, de los dos lados había una predisposición de quedarme, entonces desde ese punto creo que fue fácil".

Finalmente, aprovechó la instancia para anticipar la revancha ante Unión La Calera en el Claro Arena tras el 1-1 en la ida de octavos por Copa Chile: "Quizás no se está viendo el mejor funcionamiento, pero lo importante es ganar como lo veníamos haciendo, porque si juegas bien y no ganas, no sirve".

"Entonces es más fácil corregir cuando ganas, es a lo que apuntamos y ojalá mañana no sea la excepción", cerró respecto al duelo de este sábado a las 20:00 horas (23:00 GMT).