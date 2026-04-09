L'Huillier valoró su polifuncionalidad: Me va a servir para ser más completo

El joven defensor de Universidad Católica, Nicolás L'Huillier, tomó la palabra este jueves en conferencia de prensa y se refirió a su inclusión en el primer equipo estudiantil. El canterano abordó su polifuncionalidad en la zaga, repasó la reciente caída ante Boca Juniors por Copa Libertadores y analizó los desafíos venideros en el torneo local.

Consultado sobre su capacidad para desenvolverse tanto de central como de lateral, el jugador aclaró que su formación base fue en el centro de la defensa. "No solamente me pasa a mí que puedo jugar de central o lateral, le ha pasado a otros jóvenes compañeros que el profe los puede poner en una posición y al siguiente partido en otra. Nosotros intentamos aprender siempre de las otras posiciones".

"El año pasado sumé minutos oficiales solamente de lateral izquierdo, pero hice todas mis inferiores de central. Si el cuerpo técnico o las circunstancias del partido generan que tenga que ir de central, lo voy a hacer. Lo importante es estar ahí y demostrar que estoy preparado y quiero jugar", aseguró L'Huillier.

En esa misma línea, profundizó sobre su rol defensivo. "Siempre intento aprender. Si tengo que entrar de lateral, sé cuáles son mis funciones y mis objetivos; si estoy de central, lo mismo. Incluso si tengo que llegar a jugar de volante, tengo referentes que también me enseñan, entonces estoy preparado para jugar en la posición que sea. La más natural entre comillas es lateral izquierdo, pero me va a servir mucho tener esa posibilidad de jugar en otras posiciones para ser un jugador más completo", complementó.

Sobre el contraste entre la goleada sobre Palestino y la posterior derrota ante Boca Juniors, el zaguero puso paños fríos. "Con Palestino ganamos y jugamos súper bien, y con Boca lo mismo, solamente que el rival también juega y quiere ganar. Son cosas del fútbol, se gana un día y después se pierde. Fue un partido parejo, la diferencia fue de solo un gol y ya pasamos la página. Se hicieron cosas muy buenas, así que nos seguimos preparando para los siguientes encuentros. Vamos a ir a buscar esos tres puntos a La Boca", sentenció con convicción.

El canterano también proyectó el duelo ante Audax Italiano y las posibles modificaciones en el once titular. "Lo que siempre vamos a querer es ganar. Son muchos partidos y pueden haber rotaciones, pero todos los jugadores estamos cien por ciento preparados y cuando nos toque vamos a rendir", afirmó.

Finalmente, L'Huillier tuvo palabras para su desarrollo en el club que lo formó. "Llegué a los 14 años y ver el camino que he recorrido es lindo. Recién llevo solamente dos partidos de titular y queda mucho por delante, pero yo lo valoro mucho. Estoy súper feliz de estar acá, de compartir con este cuerpo técnico y con estos jugadores; es donde quiero estar", concluyó el defensor cruzado.