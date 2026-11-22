Posterior a la caída 3-0 frente a Colo Colo en el Monumental, desde Universidad Católica denunciaron problemas con el suministro de agua en el vestuario visitante, situación que obligó a recortar la conferencia de prensa de Daniel Garnero.

Esto se dio a conocer cuando el estratega el elenco precordillerano llegó a la sala ante los medios, ya que el encargado de comunicaciones de la UC avisó: "Por problemas con el agua en el camarín, el técnico solo responderá tres preguntas".

Seguido a ello, en el abandono del recinto fue el volante Fernando Zuqui quien apuntó contras las versiones contrapuestas por una falla general diciendo: "No nos bañamos, cosas mejor no opinar. No salía agua caliente ni fría".

Según información de Cooperativa Deportes, desde Colo Colo explicaron que el problema de agua no fue solo en el camarín de la UC, sino en varias zonas dentro del estadio.