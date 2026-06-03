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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC tiene programación para la llave de octavos ante Estudiantes en la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los partidos de ida y vuelta serán en agosto.

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Universidad Católica anunció en sus redes sociales que ya tiene programación oficial de Conmebol para los duelos de ida y vuelta contra Estudiantes de La Plata, en los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026.

El partido de ida será en Argentina, en el Estadio Uno "Jorge Luis Hirschi", en La Plata, el martes 11 de agosto, a las 20:30 horas (00:30 GMT).

La revancha será una semana después, en el Claro Arena, el martes 18 de agosto, a las 21:30 horas (01:30 GMT).

La UC, en caso de ganar, enfrentará al vencedor de la llave entre Corinthians y Rosario Central, equipo donde juega el chileno Vicente Pizarro.

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