Carmen Gloria Arroyo dedica su debut en Mega a Pamela Lagos: psicóloga sufre de cáncer cerebral

La abogada Carmen Gloria Arroyo conmocionó al dedicar el primer episodio de "Fuerte y Claro" a la psicóloga Pamela Lagos, histórica panelista de sus programas.

Al final del espacio, que debutará en Mega este martes, la profesional agradeció a los miembros de su equipo conformado por la psicóloga Marisol Sagredo, el criminalista Christián Jabbar, el periodista Rafa Venegas y el activador social Jairo Valdés, quienes la acompañarán durante esta nueva temporada.

En este contexto, la figura televisiva se emocionó al recordar a Lagos, afirmando que "me hace mucha falta, que la extrañamos mucho".

"Sabemos lo difícil del momento que estás viviendo, quiero que recibas el cariño, no solo mío, sino que de todo el equipo que está acá. Te extrañamos y tu puesto sigue estando en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestro programa. ¡Todas las fuerzas del mundo, querida Pame, que te queremos de vuelta lo más pronto posible!", agregó.

Según reportes, la hermana de Sergio Lagos quedó fuera de este regreso televisivo debido a un cáncer cerebral que se le diagnosticó en diciembre del año pasado.

Asimismo, señalaron que Lagos fue operada y se encuentra actualmente en quimio y radioterapia.