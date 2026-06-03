Terremoto en "Sin Filtros": Gonzalo Feito fue despedido entre gritos e insultos por Eyzaguirre

El programa "Sin Filtros" impactó este martes a sus seguidores con la salida de Gonzalo Feito en la conducción, siendo reemplazado por Felipe Bianchi.

La sorpresa fue aún mayor al revelarse que el cambio de conductor no era temporal, sino que se debió al despido de Feito, quien fue desvinculado del programa de corte político por parte de Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre, uno de los productores ejecutivos del espacio.

El motivo principal de su salida es el haber iniciado otro programa de streaming, "Próceres", en Porcel TV, donde Feito comparte la conducción con otra ex compañera de "CQC", Pamela Le Roy.

Fue en el programa de farándula "Que te lo digo" donde se filtró un audio de los gritos e insultos con los que Eyzaguirre despidió a Feito: "¡No te preocupís, haz tu programa de mierda, hueón! Los que nos equivocamos fuimos nosotros, de darte una mano a vos, hueón, porque erís un desleal y un sapo de mierda, y toda la vida fuiste igual! No te preocupís, juega sucio nomás, ahora me vas a conocer, culiao".

"Ah, otra cosa, mañana no conducís el programa", lanzó el productor ejecutivo.

Feito: "No teníamos contrato firmado"

Feito confirmó su salida en un mensaje enviado al panel del programa de Sergio Rojas, dando cuenta que se encontraba sin contrato y acusó un "ataque de celos" de Eyzaguirre por haberse sumado a otro espacio de streaming.

"Yo ya no sigo en 'Sin Filtros', desde hoy (martes). Le dio ataque de celos por sumarme a otro streaming de Porcel TV", aseguró Eyzaguirre en el mensaje.

Fue ahí donde reveló que "no teníamos contrato firmado, estamos en negociaciones, mandaron algo infirmable y se sumaron otras cosas y decidí poner fin a la negociación y no llegar a acuerdo".