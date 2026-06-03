Una mujer de 35 años cayó dentro de una alcantarilla cuando caminaba por una calle del barrio Maracaná, en Rio de Janeiro, Brasil, donde quedó atrapada por unos minutos.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad, donde se ve cómo la víctima pisó la tapa del alcantarillado que se encontraba floja y desapareció en el agujero. La situación ocurrió alrededor de las 7:50 de la mañana (8:50 en Chile), horario en la que las calles se encuentran vacías. No obstante, un repartidor que se encontraba en el lugar se percató de la situación y dio aviso para el rescate de Bomberos.

Según reportó G1, la mujer relató que pensó que iba a morir debido a la profundidad del pozo y el nivel de agua acumulada. Asimismo, precisó que la tapa la golpeó en la cabeza antes de precipitarse, sufriendo lesiones en la frente, brazos, piernas, pecho y espalda.

De acuerdo a O Globo, dos sujetos manipularon la misma tapa unas seis horas antes: la retiraron y luego volvieron a colocarla, sin asegurarla correctamente. La subprefectura de Tijuca señaló que el hecho podría estar vinculado a intentos de robos.

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