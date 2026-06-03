Ministro Quiroz: Exención de contribuciones "afectará a las 12 comunas más ricas"

En el marco de la discusión de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sinceró este miércoles el impacto real de una de las medidas más controvertidas del proyecto: la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años.

Aunque la medida busca aliviar la carga económica de la tercera edad, el secretario de Estado reconoció que los mayores beneficios se concentrarán en los sectores de más altos ingresos.

Durante un mensaje enviado al Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación Chilena de Municipalidades, que se celebra en Coquimbo, Quiroz abordó la preocupación de los jefes comunales por el posible desmedro del Fondo Común Municipal.

"El impacto en el ingreso municipal será de menos del 1% y para el 98% de menos de 3%. Es cierto que esto sí afectará a 12 comunas: las 12 comunas más ricas, que van a verse afectadas en parte de sus ingresos, pero que en realidad corresponde a ingresos que van a recibir los propios ciudadanos que viven en esas comunas. Para las demás comunas, básicamente esto no tiene impacto", señaló el ministro.

Debate por el endeudamiento fiscal

Durante esta tarde, Quiroz se presentó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados para presentar el proyecto de ley que busca aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares ante un déficit fiscal mayor al proyectado inicialmente.

Ante las críticas de la oposición, que acusa una contradicción entre reducir la recaudación mediante la reforma y aumentar la deuda, el titular de Hacienda aclaró que la medida responde a la "necesidad estricta de cubrir el déficit y las deudas a proveedores que dejó la Administración del Presidente Boric".

Asimismo, insistió en que la megarreforma no debe verse como un gasto, sino como un "decidido esfuerzo de este Gobierno para incentivar las inversiones y hacer crecer la economía del país".

Desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper (Renovación Nacional) sostuvo que "cuando el ministro de Hacienda muestra los números que ha mostrado, a todos nos cae de cajón que hay una situación financiera compleja y, por lo tanto, que el ministro de Hacienda pida más holgura para endeudarse es como una cosa de sentido común. A nadie le hace gracia una decisión como esa".

En la vereda opositora, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) planteó que, "si Hacienda notó en las últimas semanas que había un estado de la situación financiera peor que la que imaginaban, habrá reevaluado su plan de acción. Queremos evitar que Chile camine hacia un abismo fiscal y lo vemos que es incompatible con la megarreforma tributaria en los términos que ha sido planteada".

La bancada del Partido por la Democracia (PPD) anunció este miércoles que rechazará la solicitud del Ejecutivo, luego de que ayer hiciera lo propio la bancada de la Democracia Cristiana (DC).