Matías Palavecino: Me gustaría dejar huella en la UC, hacer historia

El mediocampista argentino Matías Palavecino fue presentado como refuerzo de Universidad Católica y en su primer diálogo con la prensa expresó su deseo de dejar una huella en el elenco estudiantil y aportar para que el equipo vuelva a ser campeón.

"Fue una decisión fácil, desde el primer llamado de ellos sentí el interés. Uno quiere tomar las decisiones con calma y me dieron la oportunidad de conocer el recinto, y luego los llamados del 'Tati' fueron muy importante para tomar la decisión", dijo.

"Es bueno tener jugadores de calidad, en los entrenamientos nos iremos conociendo más, y ahí veremos la decisión del técnico para saber dónde nos quiere ubicar. Es un año con muchos partidos, así es que estamos con ganas", añadió.

Comentó que "me va a tocar jugar Libertadores con este club y eso es muy lindo".

Sobre su paso por Coquimbo Unido, donde fue campeón, Palavecino fue claro y se enfoca en el presente: "Con Coquimbo conseguimos cosas importantes, pero ahora debo enfocarme en el presente, dejar huella y tratar de hacer historia acá, porque sería algo muy lindo", expresó.

"Acá hay muchos jugadores de jerarquía, que lograron cosas, yo vengo a a sumar, a aportar lo que hice el año pasado, jugar en el medio, que es donde me siento más cómodo. Venir con medalla pasa asegundo plano, porque me gustaría ponerme una medalla con este club", cerró.