Medel y la derrota con Cobresal: Todos van a querer jugar bien contra Católica y mostrarse

El volante Gary Medel repasó la dolorosa derrota de Universidad Católica a manos de Cobresal en El Salvador y apuntó a la necesidad de ser más consistentes, ante la expectativa que genera en los rivales el obtener un triunfo frente a los "cruzados".

"Creo que ellos tuvieron tres o cuatro ocasiones durante el partido. En el primer tiempo, los últimos 30-35 minutos fue todo de nosotros. En el segundo tiempo entramos de otra manera y el 3-1 nos golpeó bastante. Entramos en una desesperación de terminar rápido la jugada, el equipo quedó muy largo y eso no nos favorece", repasó.

El volante complementó en zona mixta que "todos los equipos son difíciles, todos los equipos van a querer jugar bien contra Católica, todos se van a querer mostrar".

"El campeonato es así, súper duro, y nosotros tenemos que ser constantes, ser más parejos. Tratar de sacar el mayor puntaje posible, porque estos campeonatos se ganan desde el inicio", expresó.

En esa línea, dijo: "Los campeonatos se ganan en estas canchas que son súper complicadas. Hay que tratar de perder los menos puntos posibles, obviamente hacernos fuertes de local, pero también de visita".

"Tenemos que ser un equipo mucho más completo, sacar lo mejor de cada uno. No nos sirve jugar un partido bien y otro mal, no nos sirve. Católica no es así. Hay que ser más constantes en lo individual y en lo grupal", admitió Medel, apuntando al trabajo durante la semana para corregir errores.