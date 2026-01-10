"Meta lograda": Universidad Católica agotó sus abonos 2026

A través de sus redes sociales, Universidad Católica celebró la venta total de los abonos dispuestos para sus partidos de local en la temporada 2026.

El cuadro 'cruzado' destacó la "meta lograda", al alcanzar "el objetivo de Abonados", cercana a las 14.000 localidades ya adquiridas para Liga de Primera, Copa Libertadores y Copa de La Liga, siendo la Copa Chile el único torneo no cubierto por el abono.

"Lo anterior nos lleva, además, a informar que desde este lunes 12 de enero no habrá venta a público general tras haber agotado el stock", informó la UC.

"Agradecemos a todos los Cruzados que ya aseguraron su lugar en el Claro Arena para este año y esperamos, junto a ustedes, vivir muchas emociones cada vez que lleguemos a la nueva casa cruzada para alentar a la UC", añadieron los precordilleranos.