Nuevo problema para la UC: Rossel será baja contra Estudiantes de La Plata por lesión

Universidad Católica volvió a sufrir con las lesiones en miras a la llave con Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores, con la baja del delantero Juan Francisco Rossel.

En la previa de su duelo con Cobresal por la Liga de Primera, el conjunto "cruzado" informó en su habitual parte médico que Rossel tuvo un esguince de rodilla.

Como informamos en la señal de Cooperativa Deportes, aquella afectación tiene a Rossel fuera de la ida copera ante los trasandinos en Argentina, el martes 11 de agosto a las 20:30 horas (00:30 GMT).

El delantero de 21 años se sumó a las ausencias de Clemente Montes, operado de su pie derecho, y el lateral Sebastián Arancibia, con una lesión muscular que llevó al debut del juvenil Francisco Daza en su reemplazo contra Cobresal.

Cabe recordar también las lesiones de larga data de Jeffrey Sekgota con una fractura de tobillo y las respectivas roturas de ligamento cruzado anterior de Diego Valencia y Tomás Asta-Buruaga.