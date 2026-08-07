Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago6.8°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Nuevo problema para la UC: Rossel será baja contra Estudiantes de La Plata por lesión

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Daniel Garnero tendrá que buscar otra variante para su delantera.

Nuevo problema para la UC: Rossel será baja contra Estudiantes de La Plata por lesión
 Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica volvió a sufrir con las lesiones en miras a la llave con Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores, con la baja del delantero Juan Francisco Rossel.

En la previa de su duelo con Cobresal por la Liga de Primera, el conjunto "cruzado" informó en su habitual parte médico que Rossel tuvo un esguince de rodilla.

Como informamos en la señal de Cooperativa Deportes, aquella afectación tiene a Rossel fuera de la ida copera ante los trasandinos en Argentina, el martes 11 de agosto a las 20:30 horas (00:30 GMT).

El delantero de 21 años se sumó a las ausencias de Clemente Montes, operado de su pie derecho, y el lateral Sebastián Arancibia, con una lesión muscular que llevó al debut del juvenil Francisco Daza en su reemplazo contra Cobresal.

Cabe recordar también las lesiones de larga data de Jeffrey Sekgota con una fractura de tobillo y las respectivas roturas de ligamento cruzado anterior de Diego Valencia y Tomás Asta-Buruaga.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada