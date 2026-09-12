Preocupación en la UC: Fernando Zampedri salió en camilla en el triunfo ante Palestino

Fernando Zampedri encendió las alarmas en Universidad Católica tras retirarse lesionado y en camilla durante la victoria por 2-3 ante Palestino en La Cisterna, cotejo en el que anotó un valioso doblete.

El percance se originó a los 86 minutos de juego, cuando el atacante disputó un balón en velocidad y recibió un pisotón en el tobillo izquierdo por parte del defensor Enzo Roco.

La jugada fue desestimada por Cristián Garay junto al VAR y, pese a los esfuerzos del cuerpo médico, el capitán de los "cruzados" fue retirado en el carro de asistencia y debió ser reemplazado por Nicolás L'Huillier (90+2').

Luego, Cooperativa Deportes captó al jugador saliendo de camarines por sus medios, aunque cojeando y sin hacer declaraciones.

Ahora, a la espera de los exámenes correspondientes para el máximo artillero de la Liga de Primera, en Universidad Católica estarán pendientes de su evolución de cara al siguiente cruce por octavos de final de Copa Chile, ante Unión La Calera el miércoles 23 de septiembre.