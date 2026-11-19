El experimentado defensa Eugenio Mena se lesionó y quedó descartado en Universidad Católica para el clásico ante Colo Colo, programado para el domingo en el Estadio Monumental.

Según información de Cooperativa Deportes PM, Mena sufrió una lesión muscular y no podrá estar el domingo en Macul, una situación que obligará al técnico Daniel Garnero a rearmar el equipo.

Mena es una pieza titular y unas de las alternativas es sacar a Cristián Cuevas del mediocampo para ubicarlo como lateral izquierdo, y dar entrada a Matías Palavecino para completar el tridente de volantes en mitad de cancha, junto a Jhojan Valencia y Fernando Zuqui.

La otra opción es que Garnero otorgue la oportunidad a Nicolás L'Huillier, lateral juvenil del equipo cruzado, y mantener a "Cimbi" Cuevas en mitad de cancha.

Garnero aún tiene este viernes y sábado para definir el equipo titular que visitará a los albos, flamantes campeones de la Liga de Primera.

El clásico entre la UC y Colo Colo se jugará en el Monumental a las 18:00 horas (21:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.