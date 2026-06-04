Pudo ser albo: Esposa de Fernando Zampedri reveló que el "Toro" estuvo en el radar de Colo Colo

Aunque hoy en día es el goleador histórico y un referente de Universidad Católica, la historia del delantero argentino Fernando Zampedri en el fútbol chileno pudo ser muy diferente, ya que antes de vestir la camiseta cruzada estuvo en la mira de Colo Colo.

Así lo dio a conocer su esposa, Fernanda Benavidez, quien en conversación con el programa "No es Para Tanto", de TNT Sports, confirmó los acercamientos que existieron con el elenco de Macul.

"Fue cierto que su representante había tenido sondeos por el lado de Colo Colo. Es verdad", aseguró Benavidez, explicando que la balanza finalmente se inclinó hacia la precordillera gracias a la influencia de Alfonso Parot, quien fue compañero del "Toro" en Rosario Central.

"Nosotros ya teníamos muchos antecedentes por el 'Poncho' Parot. Siempre recuerdo que el papá de 'Poncho' le decía que era un jugador para Católica", complementó.

En esa misma línea, recordó lo rápido que se concretó el fichaje a fines de diciembre de 2019: "Esas vacaciones estábamos en mi casa y nos la habían entregado hace tres días. Yo llegué a vivir una semana en mi casa porque el 28 de diciembre él se viene para firmar y se queda".

"Él me dice: 'me llamaron, cierra todo'. Se vino solo con su representante y yo me quedé en Argentina. Al otro día me dice que se va a hacer la revisión y, si pasaba, firmaba. Así que me vine a Chile a pasar Año Nuevo con Olivia (su hija) porque él se iba a quedar solo acá", cerró.