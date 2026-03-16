Rodrigo Carvajal detalló expulsión de Villalpando por entrevero con Medel y denunció duro insulto

- Revisa el informe oficial.

El juez Rodrigo Carvajal, quien estuvo a cargo de dirigir el empate 2-2 de Universidad Católica con Everton por la séptima fecha de la Liga de Primera, detalló en su informe la razón por la cual expulsó al jugador Dieter Villalpando, del cuadro viñamarino.

El futbolista recibió un duro empujón de Gary Medel antes de la ejecución de un tiro de esquina, en los descuentos del segundo tiempo, y respondió con un "golpe" en el pecho de su rival, según explicó el referí, quien además lo denunció por un duro insulto.

De acuerdo al informe oficial, Carvajal le mostró tarjeta roja al jugador mexicano por "ser culpable de conducta violenta; Por golpear con el puño en el pecho a un adversario. Una vez expulsado me insulta diciendo textual 'Malo concha de tu madre'".

En la misma jugada, Medel solo vio amarilla, pues el árbitro consideró que su empujón fue una "conducta antideportiva".

Además de Villalpando vio la roja Juan Ignacio Díaz, de la UC, en el minuto 83. La razón, detalló el juez, fue por una "segunda tarjeta amarilla, al ser culpable de conducta antideportiva, por hacer una entrada temeraria contra un adversario".

El partido en Claro Arena concluyó con una igualdad 2-2 y estuvo envuelto en la polémica arbitral a raíz de la expulsión de Villalpando y también por un gol anulado a los visitantes.