Tagle a Buljubasich: "Te mereces el reconocimiento de todos los cruzados"

Juan Tagle, expresidente de Cruzados SADP, sociedad anónima que gestiona a Universidad Católica, dedicó un sentido mensaje a José María Buljubasich, quien dejó su cargo como gerente deportivo, afirmando que se merece "el reconocimiento de todos los hinchas".

"Tati, te mereces el reconocimiento de todos los cruzados", señaló Tagle mediante una publicación en redes sociales.

Tagle, quien fue mandamás desde julio de 2016 hasta abril de este año, destacó la labor ejercida en conjunto con el exarquero del elenco precordillerano.

"En 10 años de trabajo estrecho con Tati siempre demostró un profundo conocimiento de la industria, un trabajo intenso, lealtad y honestidad a toda prueba y un amor incondicional por la UC, poniendo siempre al club por delante".

"Su legado como Gerente Deportivo, que incluye 7 títulos nacionales, entra a la historia grande de la UC, lo que se suma a sus títulos y récords como jugador", agregó.