Tomás Asta-Buruaga acordó su renovación con Universidad Católica

El defensor chileno Tomás Asta-Buruaga llegó a un acuerdo para renovar su contrato con Universidad Católica de cara a la presente temporada, tras varios días de intensas negociaciones entre ambas partes.

Según informó Cooperativa Deportes, el central formado en Unión Española debió bajar considerablemente sus pretensiones salariales para alcanzar un entendimiento con Cruzados, que a su vez mejoraron su oferta inicial.

Asta-Buruaga incluso se despidió de Universidad Católica a principios de este mes, pero al no recibir ofertas concretas de otros clubes, finalmente optó por renovar con el elenco precordillerano.

Otro tema que sigue en vilo es la continuidad del atacante venezolano Eduard Bello, quien permanece en Chile y espera resolver su futuro con los "cruzados". El jugador no está siendo considerado por su club dueño de su pase, Barcelona de Guayaquil, debido a un problema en su salario que complica las negociaciones.