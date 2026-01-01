Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Tomás Asta-Buruaga confirmó su salida de Universidad Católica

| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Cierro una etapa importante de mi carrera", señaló del defensor.

Tomás Asta-Buruaga confirmó su salida de Universidad Católica
Recién llegado el 2026, Universidad Católica sumó una baja a su plantel con la salida del zaguero Tomás Asta-Buruaga, confirmada por el propio jugador tras finalizar su contrato.

Pese a su presencia como titular en la mayor parte de los partidos en la pasada temporada, el zaguero no logró obtener una renovación y este 1 de enero señaló: "Hoy cierro una etapa importante de mi carrera".

"Agradezco al club y a todas las personas que trabajan día a día en él. A los cuerpos técnicos que tuve, staff, compañeros por el respeto, el apoyo y las experiencias compartidas", agregó en su escrito a través de Instagram.

"Me llevo aprendizajes, risas y momentos importantes que me ayudaron a crecer en lo personal y profesional. Siempre di todo de mí en cada partido que me tocó disputar, con errores y aciertos. Les deseo el mayor de los éxitos en lo que viene. Gracias por todo cruzad@s", cerró.

Fichado por la UC en 2022 luego de un préstamo desde Deportes Antofagasta, estuvo cedido un año Unión La Calera y Everton antes de asentarse en los "cruzados".

Con 100 partidos en total con el club, en 2025 jugó 27 partidos entre Liga de Primera, Copa Chile y la fase previa de Copa Sudamericana, donde dio una asistencia y aportó un gol en el triunfo por 3-0 ante Colo Colo en el estadio Monumental.

