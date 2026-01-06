Universidad Católica abrió la puerta para eventual fichaje de Enzo Roco

En medio de la presentación de Jimmy Martínez, Universidad Católica abordó el posible retorno de Enzo Roco. El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, enfrentó las consultas y, si bien no confirmó un acuerdo, dejó abierta la opción para que el zaguero, que concluyó su paso por Fatih Karagumruk de Turquía, vuelva a vestir la franja.

El exportero valoró el perfil del jugador, pero mantuvo la cautela respecto a una negociación cerrada. "Es un jugador que se formó acá, que tiene una larga trayectoria. Nosotros ya veníamos conversando en un listado de algunos jugadores que ya también estamos avanzando en negociaciones", explicó.

Sobre la inclusión específica del defensa en la plantilla 2026, Buljubasich fue claro en que es una alternativa que se maneja, aunque compite con otras gestiones en curso. "Entrará Enzo dentro de esa posibilidad, pero sí ya tenemos algunos jugadores que venimos hablando y que a lo mejor podríamos llegar a acuerdo en los próximos días", sostuvo, sin dar por hecho el fichaje.

Bello y Asta-Buruaga: Escenarios abiertos

El directivo también tuvo palabras para la situación de Eduard Bello, vinculado a Barcelona de Ecuador. "Con respecto a Eduard, no se movió nada la situación de lo que fueron los últimos días. Nosotros seguimos evaluando algunas cosas, por lo tanto no está ni confirmado ni descartado. Por ahora es un tema, como se dice, 'noticia en desarrollo', no hay nada concreto", afirmó.

Finalmente, sorprendió al referirse a Tomás Asta-Buruaga, quien ya se había despedido del club. "Terminó su contrato, pero tampoco está cerrado ese tema, no hay nada definitivo. Mientras Tomás no consiga club y nosotros sigamos buscando, seguramente puede haber una posibilidad", sentenció.

También sostuvo que es difícil que sostengan amistosos, considerando que quedan pocos días para su estreno en la Supercopa.