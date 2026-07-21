Universidad Católica "amarró" la renovación de Jimmy Martínez

Universidad Católica mantiene los trabajos con miras al segundo semestre de la Liga de Primera y a los duelos por octavos de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, por lo que en este panorama ya aseguró una renovación en el mediocampo.

Según supimos en Cooperativa Deportes, Cruzados alcanzó un acuerdo con el volante Jimmy Martínez, quien terminaba su vínculo en diciembre de la presente temporada y extendió su contrato hasta finales de 2027.

El jugador de 29 años fue decisivo en la fase grupal de la Libertadores al anotar el tanto del triunfo ante Cruzeiro en Brasil y acumula dos goles en 26 encuentros disputados junto a los precordilleranos.

Además de Martínez, en Universidad Católica también trabajan en las gestiones para ejecutar la opción de compra por Justo Giani, a quien le proyectan un contrato hasta 2029.

En lo próximo, la UC volverá a la actividad en la Liga de Primera este próximo sábado 25 de julio cuando le toque hacer de anfitrión en el Claro Arena ante Deportes La Serena, a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT).