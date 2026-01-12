Universidad Católica inició sondeos por Michael Vadulli

Con miras a lo que será una exigente temporada 2026, en la que Universidad Católica tendrá que afrontar cinco competiciones, una de las alternativas que apareció para reforzar su ofensiva fue el nombre del nacional Michael Vadulli.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, la dirigencia de Cruzados inició los sondeos para un futbolista polifuncional y que conoce el medio local después de varias temporadas defendiendo la camiseta de Audax Italiano, lo que es muy bien evaluado por Daniel Garnero.

Aunque todavía no existió una oferta formal, todo apunta a que las conversaciones entre ambos clubes avanzaran durante la próxima semana y así la UC podrá sumar su primera pieza ofensiva después de anunciar a dos defensores y dos volantes.

Durante la temporada 2025, Vadulli registró una participación constante en el esquema de Audax Italiano, donde disputó un total de 29 compromisos oficiales en los que convirtió cinco goles y repartió cuatro asistencias.