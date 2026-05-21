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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica presentó a Charly, su nueva "mascota" que es igual al Caballero Cruzado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cruzados publicó en sus redes el video de su nuevo guardián.

Universidad Católica presentó a Charly, su nueva
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Universidad Católica sorprendió en sus redes sociales al publicar un video con la presentación de su nueva mascota oficial, "Charly", un corpóreo que es idéntico al Caballero Cruzado.

"Ha llegado un nuevo guardían de los tiempos cruzados. Viene a proteger nuestro legado. Un protector del pasado ha cruzado un portal del tiempo para cuidar el presente y caminar junto a nosotros hacia el futuro. Su nombre es Charly, en honor al último territorio de esta orden de Los Cruzados, San Carlos de Apoquindo", publicó la UC .

 ¡Démosle la bienvenida a Charly, el custodio del tiempo y de nuestra identidad!", agregó Cruzados.

No obstante, el video generó comentarios mixtos en las redes sociales de la UC: Algunos aplaudieron la idea, mientras que otros de inmediato apuntaron a las similitudes con el Caballero Cruzado, reconocido hincha corpóreo que ha acompañado al equipo durante varios años.

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