Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.0°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica presentó nuevo sponsor para la temporada 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento se realizó en el Claro Arena este jueves.

Universidad Católica presentó nuevo sponsor para la temporada 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica presentó este jueves a un nuevo sponsor para la temporada 2026, en donde competirá en cinco competencias: Cuatro en el plano local y la Copa Libertadores.

Durante el evento en el Claro Arena, Cruzados anunció la alianza estratégica con Leapmotor, fabricante chino de automóviles eléctricos.

La alianza contempla la presencia de la marca en la camiseta oficial de la UC, la indumentaria de entrenamiento y espacios del Claro Arena.

Además, presentarán la experiencia "Tercera Banca", que permitirá a los hinchas cruzados vivir los partidos desde el borde de la cancha.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada