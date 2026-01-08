Universidad Católica presentó nuevo sponsor para la temporada 2026

Universidad Católica presentó este jueves a un nuevo sponsor para la temporada 2026, en donde competirá en cinco competencias: Cuatro en el plano local y la Copa Libertadores.

Durante el evento en el Claro Arena, Cruzados anunció la alianza estratégica con Leapmotor, fabricante chino de automóviles eléctricos.

La alianza contempla la presencia de la marca en la camiseta oficial de la UC, la indumentaria de entrenamiento y espacios del Claro Arena.

Además, presentarán la experiencia "Tercera Banca", que permitirá a los hinchas cruzados vivir los partidos desde el borde de la cancha.