Universidad Católica recibió una amonestación por denuncia vinculada a Garnero

Universidad Católica recibió una amonestación del Tribunal de Disciplina de la ANFP a raíz de una denuncia presentada por la Gerencia de Ligas Profesionales y vinculada a una entrevista de su entrenador Daniel Garnero.

El cuadro "cruzado" había sido citado a comparecer ante el organismo disciplinario a raíz de una situación derivada del pasado duelo con Ñublense y el procedimiento permaneció en tramitación durante la semana pasada, a la espera de una resolución respecto al caso identificado oficialmente como "entrevista DT".

Finalmente, en las resoluciones adoptadas durante la audiencia número 33 del 15 de septiembre, el Tribunal determinó aplicar una amonestación a Universidad Católica, cerrando de esta manera el procedimiento abierto contra la institución.