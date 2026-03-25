Universidad Católica tendrá que presentarse ante el Tribunal por una denuncia de Everton

El Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó sus resoluciones de la sesión efectuada el martes 24 de marzo y entre ellas figura la citación al club Universidad Católica a propósito de una denuncia realizada por Everton.

Ambos equipos jugaron por la fecha 7 de la Liga de Primera y el duelo terminó igualado 2-2 con una serie de polémicas arbitrales.

De acuerdo al medio Golazo UCV, la denuncia del equipo "ruletero" fue a raíz de la decisión de los "cruzados" de no vender entradas visitantes para ese encuentro.

La UC tendrá que comparecer el próximo 31 de marzo para presentar sus descargos.

También fue citado Colo Colo por una denuncia arbitral de pirotecnia y Tomás Alarcón, por el color de sus medias.